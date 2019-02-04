أخبار مصر | "البرلمان" يحذر من انتشار حلوى للأطفال تحتوي مخدرًا يسبب الإدمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البرلمان" يحذر من انتشار حلوى للأطفال تحتوي مخدرًا يسبب الإدمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتورة إيناس عبدالحليم، من إدمان الأطفال لمنتجات "حلوى جيلي" المصنوعة من مواد مخدرة وتتسبب في إدمان الأطفال، تمثل خطورة على صحة هؤلاء الأطفال، ويجب منع تداولها واعتبارها تندرج صمن المواد المخدرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لمناقشة قضية الإدمان وتعاطي المخدرات وتأثيرها السلبي على المجتمع، بحضور ممثلي وزارة الصحة وعلى رأسهم الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لقطاع الصيدلة بالوزارة.

وقالت إيناس عبدالحليم، إن بعض الفئات المعنية بالرقابة على تداول المواد المخدرة، سواء التي تباع فى الصيدليات، أو التي يتم تداولها فى الشوارع فإنهم متعاطين للمخدرات، وهو ما يستوجب إعادة التقييم من جديد.

كما طالبت الدكتورة إيناس عبدالحليم، بتكثيف العمل لمكافحة الإدمان من جانب الحكومة، وزيادة الرقابة علي تداول العقاقير الطبية التي تستخدم فى الإدمان، وتشديد الرقابة على الصيدليات.