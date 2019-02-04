أخبار مصر | جبالي المراغي يختتم زيارته لـ أديس أبابا ويعقد اجتماعًا مشتركًا مع قيادات اتحاد عمال إثيوبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جبالي المراغي يختتم زيارته لـ أديس أبابا ويعقد اجتماعًا مشتركًا مع قيادات اتحاد عمال إثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، زيارته لأثيوبيا بعقد اجتماع مشترك مع قيادات اتحاد عمال إثيوبيا برئاسة كساهون فولو.

ومن خلال الزيارة تم الاتفاق بين وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد نقابات عمال إثيوبيا على تفعيل آليات التعاون المشترك فى كافة الانشطة العمالية والتنموية بالبلدين عن طريق تنفيذ برامج لتدريب العاملين وتبادل الخبرات الفنية خاصة عند تنفيذ المشروعات التى تساهم مصر فى إقامتها لدعم الشعب الاثيوبى على أن يتولى كل من الاتحادين رعاية العمالة المستخدمة فى البلد الأخر.

وأكد المراغى خلال المباحثات التى شارك فيها عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام للعلاقات الدولية، على أهمية تعظيم العلاقات التاريخية بين مصر وإثيوبيا.

وتابع يجب علينا أن نعمل معا نحو مستقبل واعد ومشرف لشعبينا ونقف مع عمال إفريقيا لخدمة القضايا الإفريقية عن طريق تعزيز الترابط بين المنظمات النقابية فى دول القارة لخدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفى هذا التوجه أشار المراغى الى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، استضاف نهاية العام الماضى مؤتمرين استهدفا تعظيم دور الدبلوماسية الشعبية فى دعم الجهود الدبلوماسية الرسمية، حيث عقد المؤتمر الاول بالقاهرة بعنوان الحركة النقابية فى افريقيا خلال القرن الحالى والثانى عقد بالاسكندرية بعنوان مستقبل العمل فى افريقيا واللذين شارك فيهما العديد من الاتحادات العمالية بدول القارة.