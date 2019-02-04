انت الان تتابع عبد العال يبحث تعديل الدستور مع نواب المحافظات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عقده جلسات مع نواب جميع المحافظات، لاستيضاح ومناقشة كل ما يدور في ذهنهم بشأن تعديلات الدستور المقدمة للبرلمان، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، إذ قال عبد العال، إنه خلال اجتماع اللجنة العامة للمجلس، أمس، لاستعراض الطلب المقدم من خمس أعضاء المجلس، لتعديل بعض مواد الدستور، تبين ضرورة توضيح بعض الأمور لدى النواب، مضيفًا: «بناء على ذلك، سيتم عقد عدد من الجلسات مع نواب كل محافظة، لاستيضاح كل ما يدور في الذهن، بشأن تعديلات الدستور».

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن الجلسات ستكون مناقشات علمية وهادئة بهدف التوضيح والاستماع للجميع. وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، قد أصدرت أمس الأحد، بيانا عقب انتهاء اجتماع اللجنة النوعية الخاص بنظر طلب تعديل الدستور، قالت فيه إن اللجنة العامة اجتمعت واستعرضت الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس