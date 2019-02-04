شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص منشآت المؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة لأنشطة شباب العمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية الاعتماد على شباب العمال في العملية الانتاجية التي تشهد تطورا في المشروعات التنموية على كافة الأصعدة.

وقال «وهب الله»، في الاجتماع الأول لأعضاء سكرتارية شباب العمال باتحاد العمال وبحضور نواب رئيس الاتحاد العام سعيد النقيب ومجدى حسن وممدوح محمدى: «نحن نتطلع إلى دور الشباب الذين حصلوا على نسبة 85% من المقاعد العمالية في جميع مواقع العمل وعلينا أن نؤهل هؤلاء ورفع مهاراتهم في جميع الأنشطة»، معلنا عن تخصيص منشآت المؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة لأنشطة شباب العمال وتنمية المهارات الثقافية والرياضية والفنية.

ومن جانبه، أعلن محمد ربيع، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة ومقرر السكرتارية، عن تنفيذ سلسلة من الدورات التثقيفية في جميع المحافظات وإنشاء صفحة لهم بالموقع الرسمي للاتحاد العام و«سوف نسعى لإنشاء قاعدة معلومات شاملة لشباب العمال في مواقع العمل».

وطلب أحمد عامر الغنام، مقرر السكرتارية وعضو مجلس إدارة النقابة العامة للإنتاج الحربي، من جميع ممثلي النقابات إعداد رؤيتهم في الخطة المستقبلية للنشاط والتى تشمل مجالات علمية وثقافية ورياضية ليتم إقرار الخطة منتصف فبراير الجاري، لافتا إلى وجود اهتمام وتواصل بالسكرتارية مع الأجهزة السياسية والتنفيذية والتشريعية في مصر.