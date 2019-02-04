شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للسرطان.. وزيرة الصحة تعلن خطة قومية لمكافحة المرض في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن وضع خطة قومية لمكافحة مرض السرطان، قائلة إنها وجهت بتدريب الأطباء والأطقم العاملة في مجال الأورام في الداخل والخارج لرفع كفائتهم المهنية.

وقالت الوزيرة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمرض السرطان (4 فبراير)، إن أحد أهم مسببات الأورام السرطانية هي الإصابة بـ«فيروس سي»، كونه يؤدي في الحالات المتأخرة إلى الإصابة بسرطان الكبد، مُعتبرة أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف والقضاء على فيروس سي (100 مليون صحة)، ستخفض نسب الإصابة بالسرطان في مصر.

وأضافت زايد أنها تشرف على تنفيذ الخطة خطوة بخطوة، وأن خطة الوزارة تهدف لمحاربة السرطان والأورام على أحدث نظم العلاج العالمية.

ومن جانبه، أشار الدكتور طارق هاشم، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الأورام، إلى أنه تم إنشاء 14 مركزًا مُتخصصًا على مستوى المحافظات لرعاية مرضى الأورام وعلاجهم، مُضيفا أن الوزارة لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لهؤلاء المرضى.

وتابع أن المراكز الـ14 تم تجهيزها بكافة إمكانيات العلاج، سواء كيماوي أو إشعاعي أو جراحات متقدمة، إضافة إلى تواجد العديد من المراكز المتميزة التابعة للجامعات، والقوات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني.

وذكر «هاشم» أن هذه المراكز تتبع في العلاج بروتوكولات العلاج العالمية، لافتا إلى دور الوزارة في تقليل نسبة الإصابة بالمرض باستخدام برنامج الكشف المبكر عن المرض، وعمل قوافل تجوب محافظات مصر للكشف عن الأورام.