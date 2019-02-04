شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الدقهلية» تطبق خطة السير في اتجاه واحد بعدد من شوارع المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الإدارة العامة للمرور بالدقهلية، الإثنين، تنفيذ خطة الاتجاه الواحد في عدد من الشوارع الرئيسية في نطاق حي غرب المنصورة، للقضاء على مشاكل الزحام المروري.

ووضعت الإدارة صدادات في شوارع (الترعة، وسامية الجمل، وآداب) لتسييرها في اتجاه واحد دون وجود تقاطعات، فيما تم توجيه الشوارع الجانبية للسير في اتجاهين كما هي.

في غضون ذلك، خرجت حملة بقيادة العميد ممدوح الحصي، مدير مرور الدقهلية، والعقيد إسلام رمزي، وكيل الإدارة، والمحاسب أحمد عبدالسميع، رئيس حي غرب المنصورة.

يأتي ذلك في ضوء خطة مرورية شاملة للقضاء على مشاكل الزحام بالمنصورة، وبدأ تنفيذها على مراحل، أهمها الجراجات الهيدروليكية وتطوير شارع الجمهورية وتوسعته بمقدار 6 أمتار، لتيسير الحركة المرورية به، إضافة لمشروعي الأتوبيس النهري والنقل الجماعي.

مرور الدقهلية تطبيق خطة السير بإتجاه واحد في عدد من شوارع المنصورة

مرور الدقهلية تطبيق خطة السير بإتجاه واحد في عدد من شوارع المنصورة