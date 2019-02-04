شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يضع حجر أساس مدرسة ومركز طبي بالقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، عددا من مدارس مدينة القناطر الخيرية، كما قام بوضع حجر الأساس لعدد من المدارس والمراكز الطبية.

وتفقد عبدالحليم المبنى الجديد لمدرسة السيدة عائشة الابتدائية المشتركة بباسوس بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومدرسة حسن أبوبكر الرسمية المتكاملة للغات بتكلفة 5 ملايين جنيه، وقام بوضع حجر الأساس لمدرسة الشهيد عبدالله محمد أحمد غنيم تعليم أساسى بتكلفة 4 ملايين جنيه بقرية شبرا شهاب.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتصميمات وسرعة التنفيذ قبل الوقت المحدد حرصا على تقديم خدمة تعليمية متميزة والتخفيف على الطلاب وأولياء الأمر، كما شدد على ضرورة الالتزام بأعمال الصيانة للمدارس القديمة ودهانها بنفس لون المدارس الجديدة الجاري إنشاؤها.

واختتم المحافظ جولته في القناطر بوضع حجر الأساس لمركز طبى الخرقانية بتكلفة 11 مليون جنيه، وتقوم بإنشائه هيئة الأبنية التعليمية، ويتكون من دور أرضي ودور علوي، ويحتوي على ٥ عيادات تخصصية، وتبلغ مساحة المركز ١٧٠٠ متر وسيتم تسليمه في 7/11/2019.