شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس.. إعرفها برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس بعد أن اعتمدها محافظ السويس بنسبة نجاح 75.4%.

اعتمد محافظ السويس، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول على مستوى مدارس محافظة السويس الإعدادية، والتى بلغت نتيجتها 75.4%.

كان قد حضر امتحانات الشهادة الإعدادية، 10 الآف و724 طالبًا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الثلاث.

حضر توقيع النتيجة، كلا من سلمي الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، وأشرف السروى مدير التعليم العام، ومسئولى الكنترول بالمديرية.