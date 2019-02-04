شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت الفندقية: مد تراخيص عمل الفنادق العائمة خلف السد العالى لنهاية إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت غرفة المنشآت الفندقية مع هيئة النقل النهرى على مد فترة تراخيص عمل الفنادق العائمة المتواجدة خلف السد العالى وعددها 5 فنادق حتى 30 إبريل المقبل، وذلك بدلا من عشرة أيام قابلة للتجديد.

وقال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق لـ"الخليج 365" أنه تم عقد اجتماع اليوم بين هيئة النقل النهرى ووفد من غرفة الفنادق لبحث أزمة التراخيص للفنادق العائمة التى تعمل فى بحيرة ناصر خلف السد العالى، لافتا إلى أنه كان متاحا لها ترخيص لمدة عشر أيام ويتم التجديد.

وأشار الشاعر إلى أن هذا الأمر كان يتسبب فى إعاقة عمل الفنادق كل عشرة أيام، فى حين مد صلاحية عملها حتى نهاية أبريل يؤدى إلى مرونة فى عملية التشغيل، موضحًا أنه بعد 30 إبريل سيكون هناك آليات آخرى لعمل وتشغيل الفنادق العائمة ستخضع لها المنظومة بالكامل.

ويأتى هذا فى إطار جهود الغرفة لحل أزمات الفنادق العائمة، حيث قامت الغرفة بمخاطبة وزارة السياحة لتخصيص مبالغ لمرسى الأقصر وأسنا وأدفو وكوم أمبو وجارى المتابعة مع الهيئة الهندسية بهيئة التنمية السياحية للتنفيذ فى أسرع وقت.

وقامت الغرفة بمخاطبة هيئة تنشيط السياحة للموافقة على تقسيط المديونات المستحقة على الفنادق العائمة لصالح شركة المراسي التابعة لوزارة السياحة بالأقصروعدم توقيع أى حجز إدارى عليها، وبدأت الفنادق بجدولة المديونيات المستحقة عليها مع بداية العام.