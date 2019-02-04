شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة وصول البابا فرانسيس مسجد الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل البابا فرانسيس بابا الفانيكان، مسجد الشيخ زايد، استعداداً للقاء التاريخى مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وبدأ اليوم برنامج زيارة البابا فرنسيس للإمارات باحتفال رسمى بقصر الرئاسة بأبو ظبى؛ يعقبه لقاء يجمعه مع محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب فى مسجد زايد الكبير بأبو ظبى كما يلقى البابا كلمة من صرح زايد المؤسس.

ويأتى ذلك فى إطار زيارة تاريخية مشتركة لكل من قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى الدولة، وتعد هذه الزيارة تجسيدا للدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة كعاصمةً عالميةً للتسامح والأخوة الإنسانية، خاصة أنها الزيارة الأولى للبابا فرنسيس إلى منطقة الخليج العربي، وتتزامن مع زيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والتى تأتى تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وصول بابا الفاتيكان المسجد