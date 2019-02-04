شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى الأردنى: الملك عبد الله يصادق على قانون العفو العام بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكى الأردنى، أن العاهل الأردنى عبد الله الثانى، صادق اليوم الاثنين على قانون العفو العام فى البلاد.

وقال الديوان الملكى الأردنى إن الملك أصدر إرادة سامية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019 بشكله الذى أقره مجلسا الأعيان والنواب، فضلا عن نشره بالجريدة الرسمية بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية.

وكان مجلس النواب الأردنى، قد أقر فى 21 يناير الماضى، مشروع قانون العفو العام فى المملكة، ليشمل جرائم الذم والقدح والتحقير فى قانونى، العقوبات والجرائم الإلكترونية.

وشملت أحكام "العفو العام" الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانونى، الإقامة وشؤون الأجانب، والعمل، ومخالفة قوانين ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلا عن غرامات مخالفة قانون السير، وجرائم المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9، والفقرتين ب و ج من المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع استثناء المواد (15- 20) من القانون.

كما أقر المجلس عدم شمول العفو لجرائم السرقة الجنائية والسلب وتزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات، وجرائم التزوير "الجنائى"، فضلا عن جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائى.