شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يبحث مع وزير خارجية إسبانيا تطوير العلاقات بين البلديّن فى مجال السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين مع وزير خارجية أسبانيا "جوزيب بوريل"، حيث تناول اللقاء سبل الارتقاء بأوجه التعاون بين البلديّن في كافة المجالات والتشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أشاد خلال اللقاء بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، كما أشار شكري إلى انعقاد الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين البلدين في مدريد في ديسمبر 2018، منوهاً بأهمية دورية انعقادها.

وأضاف حافظ، أن شكرى ونظيره الأسباني تناولا إمكانية تطوير العلاقات بين البلديّن فى مجال السياحة ودفع التعاون الاقتصادي، وفي هذا الإطار، استعرض شكري التحسُن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصرى، فضلاً عن المناخ الإيجابي للاستثمار، بالإضافة إلى المشروعات القومية العملاقة وما يرتبط بها من فرص استثمارية واعدة.

هذا، وأكد الوزير الأسباني من جانبه على دعم بلاده للقمة العربية الأوروبية الأولى، والتي من المقرر أن تستضيفها مصر يومي 24 و25 فبراير الجارى.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن شقاً من اللقاء تطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث حرص الجانب الأسباني على الاستماع للرؤى المصرية إزاء قضايا الشرق الأوسط، معرباً عن تطلعه لاستمرار التنسيق الوثيق مع مصر على الصعيد الإقليمي، ومن جانبه، أكد شكرى على تطلع مصر لاستمرار التعاون مع إسبانيا في المحافل الأوروبية وفي الأمم المتحدة.