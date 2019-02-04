شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة: ندعم مشروع تطوير قصر العينى.. وإنشاء جامعة القاهرة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ سلطان بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، إنه على استعداد لدعم مشروع تطوير قصر العينى، مشددا: "نحن على استعداد لدعم مشروع تطوير قصر العينى، والمساهمة فى مشروع الجامعة الدولية فى الشيخ زايد، وتطوير المعامل الدراسية بكلية الزراعة على أحدث مستوى.

وأضاف حاكم الشارقة، فى بيان لجامعة القاهرة اليوم الإثنين: "اعتبرونى واحدًا منكم لأننى انتمى لهذه الجامعة التى اسستنى بالفكر الأكاديمى الصحيح، فمصر هى التى أمدتنى بالثقافة التى كان لها الأثر الكبير بحياتى، والتى انعكست بدورها على بلدى".

وتابع القاسمى، "نحمد الله الذى أنقذ مصر وظلت واقفة، فى الوقت، الذى يترنح ويسقط الآخرون حولها، ونحمد الله على ما وصلت إليه مصر، ونحن مازلنا فى البداية، ويومًا ما ستكون مصر على قمة الدول العربية والأفريقية".



زيارة حاكم الشارقة لجامعة القاهرة (1)



زيارة حاكم الشارقة لجامعة القاهرة (2)



زيارة حاكم الشارقة لجامعة القاهرة (3)



زيارة حاكم الشارقة لجامعة القاهرة (4)



زيارة حاكم الشارقة لجامعة القاهرة (5)



زيارة حاكم الشارقة لجامعة القاهرة (6)



