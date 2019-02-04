شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية السابق يبدأ محاضرات أصول الفقه بأكاديمية الأوقاف للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فضيلة مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور على جمعة، محاضرات أصول الفقه بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات، وذلك في إطار مشروع الأكاديمية العلمي التنويرى التثقيفى الواسع، فى ضوء حرصها على الإفادة من جهود كبار العلماء والمفكرين والمثقفين والإعلاميين.

ويقوم بالتدريس بها أو المشاركة فى عدد من المحاضرات العامة بها كل من فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والدكتور أسامة الأزهرى، عضو المجلس الاستشارى التخصصى للرئيس الجمهورية للتنمية المجتمعية ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب.

ويحاضر بالأكاديمية فضيلة الدكتور عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق، والدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار السابق، وفضيلة الشيخ الحبيب على الجفرى، والدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف الأسبق، وفضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عبد الكريم صالح وكيل كلية القرآن الكريم بطنطا السابق، والدكتور عوض إسماعيل عبد الله وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية، الدكتور محمد سالم أبو عاصي الأستاذ بكلية أصول الدين وعميد كلية الدراسات العليا السابق، إضافة إلى نخبة متميزة من شباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وجار التنسيق مع باقي المحاضرين.