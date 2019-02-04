هتك عرض طفلة وقتلها بالخليفة.. تأجيل محاكمة متهم لجلسة 3 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة عامل بتهمة هتك عرض طفلة وقتلها بالخليفة، لجلسة 3 مارس المقبل، لضم تقرير الحمض النووي للمتهم.

كشفت تحقيقات نيابة جنوب القاهرة، أن رمضان محمد، عامل خردة، خطف الطفلة، بأن قام باستدراجها لمنطقة نائية بمنطقة المنيل دائرة قسم شرطة مصر القديمة، ثم قام بهتك عرضها، وكتم المتهم أنفاسها لمدة طويلة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.