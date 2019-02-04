وزير العدل يبحث دعم التعاون القضائي بين مصر وسويسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

استقبل المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، اليوم الإثنين، بمقر وزارة العدل -السفير السويسري في القاهرة، بول جارنييه - ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها لبحث دعم التعاون "المتبادل " في المجالين القانوني والقضائي مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأفاد بيان صادر عن وزارة العدل اليوم، بأنه تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون القضائي بين البلدين في مجالات الإنابة القضائية، وتنفيذ الأحكام وتبادل الأوراق القضائية، وكيفية التعاون بشأن انضمام مصر إلى "اتفاقية لاهاي " في شأن اختطاف الأطفال، والاستفادة من التجربة السويسرية في هذا الخصوص.