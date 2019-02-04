"الشقق المفروشة خطر" الداخلية تعرض فيلما تسجيليا لرفع الوعي الأمني لدى المواطنين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

عرض قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيلما تسجيليا عن دور رجال الشرطة في مكافحة الإرهاب والجريمة من خلال الجهود الأمنية التي يبذلها رجال الأمن، كما وثق الفيلم عدد من المداهمات الأمنية للشقق المفروشة التي ضبط بها مواد متفجرة معدة لتنفيذ عمليات إرهابية وذلك خلال الندوة التي أقامتها الوزارة بأكاديمية الشرطة عن جهودها في ملاحقة الجريمة والإرهاب.

وأكد اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أن وزارة الداخلية في سبيل مكافحتها للإرهاب انتهجت استراتيجية أمنية مستحدثة لإحباط العمليات الإرهابية وملاحقة مرتكبيها؛ الأمر الذي كان له الأثر في تحقيق أعلى معدلات الأمن والأمان وهو ما انعكس على استقرار الوطن والمجتمع وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، تحت عنوان "دور الشعب والشرطة في صناعة الأمن "نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة " والمنعقد تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية و بحضور اللواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات ، واللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، وعدد من قيادات الوزارة ، و الخبراء الأمنيين والاعلاميين.

وبحثت الندوة العديد من المحاور من بينها سبل رفع الوعي الأمني لدى المواطنين ونشر ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية في إطار حرص وزارة الداخلية على رصد ومتابعة العناصر الإرهابية والإجرامية وتحديد الأساليب التي يتخذونها لتجنب الرصد الأمني من خلال السعي الدائم لاستئجار الشقق المفروشة والإيجار الجديد أو المنشآت البعيدة على الأنظار أو تلك التي تكون تحت الإنشاء للاختفاء بها أو استخدامها كمخازن للأسلحة والمتفجرات.