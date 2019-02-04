الجنايات تقضي بإحالة أوراق 5 متهمين للمفتي في اتهامهم بقتل مواطن في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، بإحالة 5 متهمين بقتل مواطن بالبساتين، لفضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار طارق أبو زيد، قيام المتهمين "محمد على، رشاد على، عباس علي، عماد حمدي، مصطفي حمدي"، بقتل المجني عليه "أحمد غريب"، عمدا مع سبق الإصرار أثر خلاف مسبق شجر بينه وبين أولهم، فعقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وأخري بيضاء، وتوجهوا إلى حيث تواجده، واقتسموا الأدوار فيما بينهم، فأطق أولهم صوبه عيار ناريا فيما تواجد الباقين للشد من أزره، فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.