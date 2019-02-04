رفض طعن سامح عاشور ضد أحد المحاميين لقيده بالنقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من نقيب المحاميين سامح عاشور ضد حكم محكمة استئناف القاهرة بأحقية أحد المحاميين المستبعدين بالقيد في جداول نقابة المحاميين، من حيث الشكل.

وفي الموضوع، رفض المحكمة الطعن المقدم، وأيدت أحقية المحامي في قيده بجداول النقابة.

كانت محكمة استئناف القاهرة، حكمت في 5 مارس 2008، بقبول الطعن المقدم من المحامي المستبعد من جداول النقابة، وقضت بأحقيته في قيد اسمه بالجداول أمام المحاكم الابتدائية اعتبارا من 28 سبتمبر 2006، طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون المحاماه ورفضت فيما عدا ذلك من طلبات، وألزمت طرفي الخصومة بالمصروفات مناصفة بينهما.

وطعنت النقابة أمام الدائرة المدنية بمحكمة النقض، فقضت بنقص الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الشق الأول من الطعن، وباختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بنظره.