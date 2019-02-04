وزيرة الثقافة: فخورة بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، إنها تفتخر اليوم أن مصر أصبح لها معرض يشرف أي بلد، ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته المعرض وتقديمه لكل الدعم.

وأضافت عبدالدايم: "كلنا نشيد بنجاح المعرض وبروح داخلنا جميعا أن كلنا ننجح بشكل تليق بمصرنا وببلدنا ولولا كل الشركاء لما نجحنا مؤكدة أنها تأمل أن تنجح في تلافي الأشياء التي يمكن أن تكون وقعت هذا العام.

بدأ منذ قليل حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب، في يوبيله الذهبي، بمركز المنارة الرئيسية، قاعة السينما، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، هالة جاد أمين عام مفوض الجامعة العربية، وعدد من الكتاب والمثقفين والإعلاميين.