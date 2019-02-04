"النواب" يوافق على اتفاقية تعاون بين مصر وتونس في المجال البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان: الشئون الاقتصادية، والشئون العربية، والدفاع والأمن القومي، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (11) لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري.
جاء ذلك في الجلسة العامة، الاثنين، وتهدف الاتفاقية الى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، من خلال تحقيق تنسيق أفضل للحركة البحرية التجارية بين البلدين، وتفادي العوائق التي تضر بتنمية النقل البحري، وتنمية التعاون الفني والتدريب وتبادل المعلومات في مجال النقل البحري والموانئ، وتنسيق مواقف البلدين في المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحري والموانئ، والتعاون في مجال رقابة دولة الميناء وتطبيق المتطلبات الدولية.
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