انت الان تتابع مصنوع من مخدرات.. تحذير من نوع حلوى للأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حذرت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، من إدمان الأطفال لإحدى منتجات الحلويات باسم «فراولة جيلي»، مصنوعة من مواد مخدرة وتتسبب في الإدمان، مؤكدة أنها خطيرة على صحة الأطفال، وطالبت بمنع تداولها، وإدراجها ضمن المواد المخدرة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، لمناقشة سياسة الحكومة في الإدمان وإجراءات مكافحة المواد المخدرة بحضور مسئولين وزارة الصحة وعلى رأسهم الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لقطاع الصيدلة بالوزارة.

وقالت النائبة: «بعض الفئات المعنية بالرقابة على تداول المواد المخدرة سواء التي تباع في الصيدليات أو التي يتم تداولها في الشوارع، متعاطون للمخدرات وهو ما يستوجب إعادة التقييم من جديد»، مطالبة بتكثيف العمل لمكافحة الإدمان من جانب الحكومة وزيادة الرقابة على تداول العقاقير الطبية التي تستخدم