مصنوع من مخدرات.. تحذير من نوع حلوى للأطفال

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حذرت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، من إدمان الأطفال لإحدى منتجات الحلويات باسم «فراولة جيلي»، مصنوعة من مواد مخدرة وتتسبب في الإدمان، مؤكدة أنها خطيرة على صحة الأطفال، وطالبت بمنع تداولها، وإدراجها ضمن المواد المخدرة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، لمناقشة سياسة الحكومة في الإدمان وإجراءات مكافحة المواد المخدرة بحضور مسئولين وزارة الصحة وعلى رأسهم الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لقطاع الصيدلة بالوزارة.
وقالت النائبة: «بعض الفئات المعنية بالرقابة على تداول المواد المخدرة سواء التي تباع في الصيدليات أو التي يتم تداولها في الشوارع، متعاطون للمخدرات وهو ما يستوجب إعادة التقييم من جديد»، مطالبة بتكثيف العمل لمكافحة الإدمان من جانب الحكومة وزيادة الرقابة على تداول العقاقير الطبية التي تستخدم
وقالت النائبة: «بعض الفئات المعنية بالرقابة على تداول المواد المخدرة سواء التي تباع في الصيدليات أو التي يتم تداولها في الشوارع، متعاطون للمخدرات وهو ما يستوجب إعادة التقييم من جديد»، مطالبة بتكثيف العمل لمكافحة الإدمان من جانب الحكومة وزيادة الرقابة على تداول العقاقير الطبية التي تستخدم فيه.
وأكد الدكتور محمود بسيوني، أهمية زيادة مراكز علاج الإدمان أو تخصيص مركز على الأقل بكل محافظة لحل المشكلة.
وشدد أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، على سرعة وضع سياسة واضحة لمكافحة الإدمان، مضيفا أن مقاومة الإدمان والزيادة السكانية ضرورة لأنهما يشكلان خطر حقيقي على المجتمع.
وأشار إلى أن هناك أدوية يتم الترويج لها رغم أنها مدرجة على قائمة المخدرات، داعيا لضرورة تفعيل القانون، مشددًا على ضرورة تفعيل دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
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