التعليم: تحصيل مصروفات الدراسة إلكترونيا

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التحصيل الإلكتروني - صورة تعبيرية

وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، بروتوكولا مع شركة خاصة لتحصيل مصروفات المدارس الحكومة إلكترونيا، لمدة 3 سنوات، بدءً من العام المقبل، وقال شوقي إن البروتوكول يأتي في إطار منظومة الدولة لتفعيل العمل الإداري والشمول المال للتيسير على المواطنين، وهي خدمة اختيارية لأولياء الأمور، إذ يتم الاستعلام عن بيانات الطالب ورسومه من خلال الرقم القومي له، مؤكدا أن الوزارة تحاول تقليل العنصر البشري للتخفيف على أولياء الأمور عبء الوقوف في الطوابير.

وذكر أن البروتوكول خطوة أولى وسيتم تعميمها على الخدمات الخاصة والرسمية، لافتا إلى أنه مع انتهاء 2019 (عام التعليم) سيكون العمل الإلكتروني اكتمل في الوزارة.وأكد أن هناك ميكنة لجميع خدمات الوزارة منها الامتحانات الإلكترونية، كما سيتم توزيع التابلت على مديري المديريات والنظار والإدارات، وأيضا منظومات توزيع