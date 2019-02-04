شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزراء يفتتحون المعرض الثالث من «كنوز متاحفنا الفنية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، والمستشار عمر مروان، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية الأسبق، وعضو مؤسسة فنون مصر، والسفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة السابق، مساء الأحد، المعرض الثالث من سلسلة «كنوز متاحفنا الفنية» الذي يحمل عنوان «ملامح عهد»، ويضم 150 عملاً فنياً تروى جزء من حقبة زمنية مرت بتاريخ مصر وتصور شخصيات الأسرة العلوية للقرنين الـ ١٩ و٢٠ وذلك بمجمع الفنون بالزمالك، بحضور نخبة كبيرة من الشخصيات الهامة والفنانين المهتمين.

وخلال الجولة، شاركت وزير الثقافة بصحبة الوزراء والدكتور هشام الشريف في إطلاق مبادرة الإبداع التقديرية التي قدمتها مؤسسة فنون مصر للأعمال الفنية المتميزة بالتعاون مع لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، بهدف نشر الوعى الثقافى والفنى وتشجيع الحوار وفتح قنوات التواصل وتبادل المعرفة إلى جانب تكريم الرموز والفنانين اللذين يمثلون عناصر من قوة الوطن الناعمة وإبراز دورهم الرائد والملموس في خدمة المجتمع من خلال أعمالهم الإبداعية، مؤكدة أن سلسلة معارض كنوز متاحفنا الفنية تعيد الروح لثروة الوطن الفنية.

وأكد الدكتور هشام الشريف أن الهدف من المبادرة تقدير العمل الثقافى والفنى الهادف، حيث تم عرض ١٥٠ عرضا فنيا كانت موجودة في المخازن واتاحتها للمصريين، مشيرا إلى أن مؤسسة فنون مصر غير هادفة للربح، وتعمل على نشر الفن والثقافة لكل المصريين من خلال تشجيع ونشر الفن المصري الهادف والأعمال الفنية واتاحتها للمجتمع، وفتح قنوات الحوار والتفاعل وتبادل المعرفة محليا وعالميا وتنمية وتشجيع ودعم جهود ترويجه عالميا.

وفى نهاية الجولة، تسلمت وزيرة الثقافة من وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مؤسسة فنون مصر درع التميز والإبداع تقديرا لجهودها. كما قامت بتكريم الفنان إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون ومعد معرض كنوز متاحفنا الفنية 3 ملامح عهد تقديراً لنجاح هذا العرض الكبير.