شكرا لقرائتكم خبر عن كشف مومياوات «تونا الجبل» يتصدر تغطية وسائل الإعلام العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر حدث الكشف عن ثلاثة آبار للدفن في منطقة آثار تونا الجبل (المنيا)، الذي أعلن عنه وزير الآثار الدكتور خالد العناني، السبت الماضي، الصفحات الأولى للصحف ووكالات الأنباء العالمية.

تقارير الصحافة الأجنبية وصفته بـ«كشف ضخم» في بداية اكتشافات العام 2019 لما يتميز به من وجود ما لا يقل عن ٤٠ مومياء مختلفة الأعمار في داخل عدد من حجرات الدفن المحفورة في الصخر، من بينها 10 مومياوات لأطفال.

وعرضت التقارير عديدا من الصور توضح الكشف والمومياوات، مُشيرة في الوقت ذاته إلى حضور مئات من مُمثلي وسائل الإعلام والمسؤولين الحكوميين، وسفراء وملحقين ثقافيين من 11 دولة أجنبية، ليشاهدوا أول كشف أثرى يتم الإعلان عنه هذا العام.

وقالت شبكة CNN الأمريكية إن مصر شهدت العديد من الاكتشافات الأثرية المثيرة للإعجاب في الأشهر الأخيرة الماضية.

ونقلت «سكاي نيوز عربية» فاعليات الإعلان عن الكشف كاملا ولقطات من المدافن الأثرية، قائلة إن المومياوات التي تم العثور عليها في حالة جيدة من الحفظ، وإنها تعد مقابر عائلية تنتمى إلى الطبقة المتوسطة من المجتمع أو يمكن القول إنها تتنمى إلى فئة راقية من هذه الطبقة.

وتنوعت طرق الدفن في داخل تلك المقابر ما بين توابيت حجرية أو خشبية أو الدفن على أرضية المقبرة، كما تم العثور أيضًا على مومياوات داخل «نيشات».

كشف مومياوات تونا الجبل يتصدر وسائل الإعلام العالمية

كشف مومياوات تونا الجبل يتصدر وسائل الإعلام العالمية

كشف مومياوات تونا الجبل يتصدر وسائل الإعلام العالمية

كشف مومياوات تونا الجبل يتصدر وسائل الإعلام العالمية

كشف مومياوات تونا الجبل يتصدر وسائل الإعلام العالمية

كشف مومياوات تونا الجبل يتصدر وسائل الإعلام العالمية

كشف مومياوات تونا الجبل يتصدر وسائل الإعلام العالمية