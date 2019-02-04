اليوم العالمى للسرطان..القطريون يعانون من المرض اللعين وتميم ينفق على الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى المواطن القطرى، من تدنى مستوى الخدمات الطبية المقدمة له، فى الوقت الذى يقوم فيه تميم بالإنفاق وتبذير أموال القطريين على دعم الإرهاب، وتحسن وجه نظامه دوليا.
و كشفت قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، أن مرض السرطان يمثل السبب الرئيسى الثانى للوفاة فى قطر، ويمثل نسبة 10% من إجمالى عدد الوفيات بين قطر.
السرطان ينهش فى أجساد القطريين
وكشفت قطريليكس أن 1412 إصابة سنوية جديدة، 44% منهم لدى الإناث، و56% لدى الذكور، وأكدت أن عدد الوفيات سنويا، 225، 44% من القطريين، و55% من المقيمين.
وأكدت قطريليكس أن 88% من حالات الوفيات تحدث فى المستشفيات العامة، مستنكرة وجود مركز وحيد لرعاية مرضى السرطان فى قصطر ويضم 58 سريرا فقط.
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