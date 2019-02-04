شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للسرطان..القطريون يعانون من المرض اللعين وتميم ينفق على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى المواطن القطرى، من تدنى مستوى الخدمات الطبية المقدمة له، فى الوقت الذى يقوم فيه تميم بالإنفاق وتبذير أموال القطريين على دعم الإرهاب، وتحسن وجه نظامه دوليا.

و كشفت قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، أن مرض السرطان يمثل السبب الرئيسى الثانى للوفاة فى قطر، ويمثل نسبة 10% من إجمالى عدد الوفيات بين قطر.



السرطان ينهش فى أجساد القطريين

وكشفت قطريليكس أن 1412 إصابة سنوية جديدة، 44% منهم لدى الإناث، و56% لدى الذكور، وأكدت أن عدد الوفيات سنويا، 225، 44% من القطريين، و55% من المقيمين.

وأكدت قطريليكس أن 88% من حالات الوفيات تحدث فى المستشفيات العامة، مستنكرة وجود مركز وحيد لرعاية مرضى السرطان فى قصطر ويضم 58 سريرا فقط.