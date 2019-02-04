شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يلتقى وزراء خارجية الكويت وبلجيكا على هامش الاجتماع العربى الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، كل من نظرائه وزراء خارجية الكويت وبلجيكا، ووزير اليونان المناوب للشئون الخارجية، على هامش الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية :"جانب من لقاءات الوزير سامح شكرى على هامش الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى فى بروكسل.. مع نظرائه وزراء خارجية الكويت وبلجيكا.. ووزير اليونان المناوب للشئون الخارجية".



تغريدة المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية



سامح شكرى ونظرائه فى الكويت وبلجيكا

وعقد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، مباحثات ثنائية مع وزير خارجية بلجيكا "ديدييه رايندرز"، لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلديّن إلى أفاق أرحب، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش مشاركته فى الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى المنعقد حاليا فى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى ونظيره البلجيكي، تناولا خلال اللقاء سبل تطوير شراكة اقتصادية بين مصر وبلجيكا، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين،