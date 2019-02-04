شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الألمانى: سعيد بعودة مرسيدس للسوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب البرلمانى الألمانى، "البوندستاج"، إن ألمانيا لديها أفضل الخبرات فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، معربا عن سعادته بعودة شركة مرسيدس للسوق المصرية، متمنيا تبادل الزيارات البرلمانية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء لجنة الطاقة بمجلس النواب المصرى برئاسة النائب طلعت السويدى، وفدا برلمانيا ألمانيا برئاسة رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الألمانى.

وخلال اللقاء رحب أحد أعضاء الوفد البرلمانى الألمانى، بالتعاون المشترك بين البلدين، مطالبا بالتعرف على الأفكار التى من خلالها من الممكن أن زيادة حجم التبادل المشترك خاصة فى مجال الطاقة وزيادة حجم الشراكة المتبادل، وأن هناك توليد للطاقة حاليا خالى من الملوثات.

ووجه عضو وفد البرلمان الألمانى، عدد من الأسئلة للنائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب المصرى منها حجم كميات الغاز التى سيتم تصدريها للخارج، والشركات التى ستقوم بهذا الدور وكيف تفكر مصر من أجل تعزيز الاستفادة فى مجال طاقة الرياح؟.

وأجاب النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إنه قبل تحرير سعر المواد البترولية حرصت الدولة بكافة مؤسساتها على سن تشريع بشأن حماية المستهلك الا وهو قانون تنظيم سوق الغاز، تضمن هذا القانون كافة الاشتراطات التى من خلالها يُسمح للشركات بتداول الغاز من وإلى الخارج ووضع آلية لتحصيل الرسوم المقررة.































