اقتحم المزلقان.. مصرع سائق "توكتوك" على خط "القاهرة /أسوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:
أعلنت هيئة السكة الحديد، ظهر اليوم، اقتحام "توكتوك" لمزلقان علي باشا، بين محطتي مطاي وسمالوط، على خط القاهرة ـ "السد العالي" بأسوان، أثناء غلق المزلقان، لمرور القطارات.
وأوضح المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، أنه نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات أثناء عبور مزلقانات السكك الحديدية؛ اصطدم جرار مفرد، بالتوكتوك.
وأضاف أن الحادث أسفر عن مصرع سائق "التوكتوك"، واستكمل الجرار رحلته بدون أي تأثير على حركة القطارات.
وناشدت الهيئة قائدي المركبات والدراجات البخارية والمشاة؛ الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.
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