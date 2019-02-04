مصر | إحالة 4 متهمين بقتل مواطن بالبساتين لفضيلة المفتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة 4 متهمين بقتل مواطن بالبساتين لفضيلة المفتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، بإحالة 4 متهمين بقتل مواطن بالبساتين، لفضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم.
وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار طارق أبو زيد، قيام المتهمين "محمد علي، رشاد علي، عباس علي، عماد حمدي، مصطفي حمدي"، بقتل المجني عليه "أحمد غريب"، عمدا مع سبق الإصرار إثر خلاف مسبق شجر بينه وبين أولهم، فعقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وأخرى بيضاء، وتوجهوا إلى حيث تواجده، واقتسموا الأدوار فيما بينهم، فأطق أولهم صوبه عيارا ناريا فيما تواجد الباقين للشد من أزره، فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.
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