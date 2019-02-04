مصر | المتهمون بسرقة التكاتك بالسلام: كنا نبيع التوكتوك بمقابل 17 ألف جنيه ونقسمها بينا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتهمون بسرقة التكاتك بالسلام: كنا نبيع التوكتوك بمقابل 17 ألف جنيه ونقسمها بينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة السلام، اليوم الإثنين، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك والدرجات البخارية بمدينة السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "عرفة. م"، 23 سنة، والشهير بـ"كوكو" مسجل في قضيتين سرقة بالإكراه، و"هشام. م" 26 سنة، مسجل في قضايا سرقة سيارات، و"كريم ع" 22 سنة، عاطل، و"محمود. ف" 22 سنة، عاطل.

واعترف المتهمون أمام النيابة بسرقة 5 تكاتك من سائقيها بالإكراه عن طريق استدراجهم لأماكن نائية ورفع الأسلحة البيضاء في وجههم مع تأمين أنفسهم بتوك توك آخر يستقله المتهم الثالث والرابع لمراقبة الطريق الخلفي.

كما اعترفوا بسرقة 3 تكاتك من داخل مخزن بالنهضة، وببيع التكاتك لـ"م. ح" - سئ النية - بمقابل 17 ألف جنيه في التوك توك الواحد وتقسيم المبلغ عليهم الأربعة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من سرقة 4 دراجات بخارية من سائقيها عن طريق المغافلة وبالإكراه وبيعها للمتهم الخامس بمبلغ 12 ألف للدراجة الواحدة.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام أول تفيد بسرقة درجاتهم البخارية والتكاتك وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي حدث بها وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين ومداهمتهم وضبطهم أثناء ارتكابهم وقائع سرقة، وبسؤالهم اعترفوا بجرائمهم وتولت النيابة التحقيقات.

المؤبد لـ4 متهمين والمشدد 15 سنة لسيدة لاتهامهم بقتل مسن وسرقته بالطالبية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 20، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة في السيدة زينب، برئاسة المستشار مجدي مصطفى، وعضوية المستشارين حسين مسلم، وعبد الوهاب عطية، وسامح رمزي، وسكرتارية صلاح مصطفى ومحمد أبو العلا، بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين والمشدد 15 عاما لربة منزل في اتهامهم بقتل مسن وسرقته فى الطالبية.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية، قد أمرت بإحالة كل من :"ا.م"، هارب، و"م.ح" 23 سنة، و"ا.م"26 سنة علاف، و"ر.م" 17 سنة ربة منزل، و"ا.ى" 20 سنة ربة منزل، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل مسن وسرقته في دائرة قسم شرطة الطالبية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن رجال مباحث قسم شرطة الطالبية، من القبض على المتهمين من الثاني للخامس، لقيامهم بقتل "م.ك"، في العقد السادس من العمر، داخل منزله وسرقته، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأن المجني عليه عم المتهمة الخامسة، وأنها سهلت لهم المهمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وحمل رقم 10248 لسنة 2014 جنايات الطالبية، وأخطرت النيابة التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية وضبط وإحضار المتهم الهارب، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق