مصر | رئيس محكمة جنايات القاهرة: عقوبة عدم إبلاغ صاحبي الإيجارات عن المستأجرين "ضئيلة جدا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس محكمة جنايات القاهرة: عقوبة عدم إبلاغ صاحبي الإيجارات عن المستأجرين "ضئيلة جدا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار صبحي عبد المجيد رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن منظومة الإيجار في مصر لا تعالج أمنيا فقط ولكن تعالج بوعي مجتمعي.

وأضاف رئيس المحكمة، أن الضبط الإداري له دور كبير في تقليل الجرائم في البلاد من خلال نشر الأكمنة وقوة رجال الشرطة المصرية.

وطالب رئيس محكمة جنايات القاهرة، بتفعيل الضبط الإداري لعمدة القرى والمسؤلين هناك من خلال إقامة دورات تدريبية لهم مثل التي يدرسها ضباط الشرطة.

وأكد أن لرجال الشرطة دور مهم أيضا من خلال أن تكون معاملة رجال الشرطة للمواطنين بشكل أفضل مما هي عليه لكسب ثقة المواطنين وتشجيعهم للإبلاغ فورا عن أي شى مريب والإبلاغ عن الشقق المفروشة والإدلاء ببيانات مستأجري العقارات.

وأضاف رئيس محكمة جنايات القاهرة أنه يجب تغليظ العقوبة على مالكي العقارات اللذين لا يبلغون عن مستأجري العقارات، مضيفا أن العقوبة الحالية وهي غرامة ٥٠٠ جنيه هي عقوبة ضئيلة جدا.

جاء ذلك خلال ندوة وزارة الداخلية "الشعب والشرطة في صناعة الأمن - نحو مجتمع لا يأوي الارهاب والجريمة" والتي عقدت منذ قليل بمركز بحوث الشرطة بالقاهرة الجديدة والتي أقيمت تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.