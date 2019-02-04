مصر | شرطة المرافق تشن حملة لرفع الإشغالات بـ9 مناطق في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة المرافق تشن حملة لرفع الإشغالات بـ9 مناطق في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، بدوائر أقسام ومراكز الدقي، الوراق، حي شمال، المنطقة الأثرية، الهرم، أبو النمرس، العمرانية، بولاق الدكرور، الشيخ زايد.

وتنوعت مابين ضبط كراسي خشب، ثلاجات عرض، واعلانات مخالفة واستاندات، وغيرها من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

سقوط ميدو وبحوزته 7 كيلو استروكس بإمبابة



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض علي عاطل وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 26 كيس من مخدر الاستروكس، و7 كيلو جرام من مادة الكيتامين ومبالغ مالية بنطاق قسم شرطة إمبابة.

وردت معلومات إلي المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة تفيد قيام "محمد ا، شهرتة ميدو" 37 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة البصراوي دائرة القسم، والسابق اتهامة في قضيتين اخرهم جنح امبابة ( مخدرات ) بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من مسكنة وكرا لتصنيع وتعبئة الاستروكس المخدر، وبعد التأكد من صحة المعلومات وبعمل التحريات والأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته 26 كيس يحوي نبات الاستروكس المخدر، و4 كيس يحوي مادة الكيتامين وزنت حوالي 7 كيلوا جرام، و1 هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 4500 جنية.

بمواجهتة اعترف بقصد تصنيع الاستروكس والاتجار بها والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.