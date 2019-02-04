مصر | محمد عبد الرحمن: عودة نظام "شيخ الحارة" الحل الأفضل لمنع استخدام الشقق المفروشة من الإرهابيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عبد الرحمن: عودة نظام "شيخ الحارة" الحل الأفضل لمنع استخدام الشقق المفروشة من الإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الإعلامي محمد عبد الرحمن، إن مكافحة الجريمة الإرهابية والجنائية سهلة الحل من خلال أن تقوم الدولة بإبراز عضلاتها، في إصدار القرارات الفاعلة، مثل قضية بيع شرائح الهواتف بدون بيانات، وتم منع البيع إلا من خلال المقار الرسمية لشركات وبتسجيل البيانات صاحب الخط.
وطالب الإعلامي، خلال ندوة "الشعب والشرطة في صناعة الأمن" بأكاديمية الشرطة، بعودة نظام شيخ الحارة، لإحكام الرقابة على الشوارع وضبط عملية الشقق المفروشة والإيجار الجديد وهو ملزم أمام أجهزة الأمن بتقديم البيانات عن قاطني المنطقة لمنع استئجار الشقق المفروشة لعناصر الإرهابية والجنائية وإذا أبرزت الدولة عضلاتها يمكن السيطرة وهي قادرة على ذلك.
ويشارك في فاعليات الندوة العلمية، اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة مساعد وزير الداخلية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والخبير الأمني خالد عكاشة عضو المجبس القومي لمكافحة الإرهاب واللواء محمود السبيلي بقطاع الأمن العام ولفيف من الخبراء المختصصين.
حبس عاطل ذبح والده المريض بمدينة نصر 4 أيام
قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لارتكابه جريمة قتل والده بمدينة نصر.
وتعود البداية، عندما تلقى العميد خالد يونس مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السويسري بالحي العاشر دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث القسم، وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسيا ودائم التشاجر مع نجله.
وأضافت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد يوسف رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن المتهم عاطل في العقد الثاني من عمره، وأنه دائم تعاطي الاستروكس مما يجعله في حالة فقدان للوعي.
ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وقام بذبحه، ليسقط والده غارقا في دمائه، وقد تمكن رجال الأمن من ضبطه، وجار عرضه على النيابة لاتخاذ اللازم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر | محمد عبد الرحمن: عودة نظام "شيخ الحارة" الحل الأفضل لمنع استخدام الشقق المفروشة من الإرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.