مصر | محمد عبد الرحمن: عودة نظام "شيخ الحارة" الحل الأفضل لمنع استخدام الشقق المفروشة من الإرهابيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عبد الرحمن: عودة نظام "شيخ الحارة" الحل الأفضل لمنع استخدام الشقق المفروشة من الإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي محمد عبد الرحمن، إن مكافحة الجريمة الإرهابية والجنائية سهلة الحل من خلال أن تقوم الدولة بإبراز عضلاتها، في إصدار القرارات الفاعلة، مثل قضية بيع شرائح الهواتف بدون بيانات، وتم منع البيع إلا من خلال المقار الرسمية لشركات وبتسجيل البيانات صاحب الخط.

وطالب الإعلامي، خلال ندوة "الشعب والشرطة في صناعة الأمن" بأكاديمية الشرطة، بعودة نظام شيخ الحارة، لإحكام الرقابة على الشوارع وضبط عملية الشقق المفروشة والإيجار الجديد وهو ملزم أمام أجهزة الأمن بتقديم البيانات عن قاطني المنطقة لمنع استئجار الشقق المفروشة لعناصر الإرهابية والجنائية وإذا أبرزت الدولة عضلاتها يمكن السيطرة وهي قادرة على ذلك.

ويشارك في فاعليات الندوة العلمية، اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة مساعد وزير الداخلية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والخبير الأمني خالد عكاشة عضو المجبس القومي لمكافحة الإرهاب واللواء محمود السبيلي بقطاع الأمن العام ولفيف من الخبراء المختصصين.