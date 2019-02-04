مصر | أمن الجيزة يواصل حملاته لرفع الإشغالات بقطاع أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يواصل حملاته لرفع الإشغالات بقطاع أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرور عن ضبط "55 سحب متنوع، 7 توك توك، 135 كلبش، 2 حالة إيجابية، 60 نموذج 125، حجز سيارة"، وفي مجال المرافق تم ضبط 64 كرسيا، عربة كبدة، 29 إستاند، قدرة فول، إسطوانة غاز، كنبة خشب، 15 كرتونة مياة، 240 كيس شيبسي، 34 تاندة، 21 ترابيزة، 34 فرش حلويات، عربة فول، 3 شمسية، صندوق خشب، 3 ثلاجة، 3 ميزان، 28 كرتونة شيبسي وعنب، غلاية إستالس، 2 شعلة، 5 برميل بلاستيك، 2 سلم، 2 قفص برتقال، 195 باتيه"

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

إخلاء سبيل ٣ من ألتراس الأهلي في أحداث شغب مباراة وحورويا الغيني



أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل ثلاثة من أعضاء ألتراس الأهلي المتهمين في أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي وحورويا الغينى بالبطولة الأفريقية باستاد السلام.

والمتهمون المخلى سبيلهم هم وليد صلاح، ومحمود همام، وسينا أبو رقية، فى القضيه رقم 1408 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا يواجهون اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد المؤسسات.

