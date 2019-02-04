مصر | ضبط 33 تاجر مخدرات و8 قطع أسلحة نارية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 33 تاجر مخدرات و8 قطع أسلحة نارية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 33 متهم "33 إتجار" ضبط بحوزتهم 1640 جرام حشيش، 70 جرام هيروين، 545 جرام الأستروكس، 280 قرصا مخدار، وفي مجال قضايا الأسلحة تم ضبط 8 متهمين "8 قضية دفاع" وضبط بحوزتهم 5 فرد خرطوش محلي الصنع 12 مم، 2 طبنجه عيار 9 ملم، بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12ملم، 6 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

أمن الجيزة يضبط 6 آلاف قرص مخدر بالعجوزة



شن قطاع أمن الجيزة حملة مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد الخدرة والأسلحة الناريه والأسلحة البيضاء بمنطقة العجوزة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط سلاح ناري و11قضية مخدرات تم خلالها ضبط 350 جرام حشيش، 510 جرام الاستروكس المخدر، 6782 قرص مخدر، 3قطع سلاح أبيض وتنفيذ156 حكم قضائي، 3 ضبط واحضار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.

