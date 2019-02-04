كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 87 بطاقة تموينية في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 76 قضية تموينية تنوعت في ضبط 21 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 19 عدم الإعلان عن أسعار، 11 إدارة منشأة بدون ترخيص، 8 غلق في مواعيد العمل الرسمية، 9 انتاج خبز ناقص الوزن، 7 عدم إعطاء بون صرف، تجميع واستيلاء على ( بطاقات تموين ) لصرف الدعم بإجمالي 87 بطاقة.
وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
"تسبب كوارث صحية".. إحباط ترويج طن ونصف مكسبات طعم في أكتوبر
تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من إحباط ترويج طن ونصف مكسبات طعم تسبب أضرارا صحية لمتناوليها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
كشفت تحريات اللواء مصطفي البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، عن قيام "معتز.نع.ا.ا" 29 سنة، المدير المسئول عن مصنع لمكسبات الطعم بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر، بتجميع كميات كبيرة من مكسبات الطعم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وليست مسجلة بوزارة الصحة، وطرحها للبيع بالأسواق وأماكن التصنيع محدثًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين، بقصد تحقيق أرباحًا طائلة بطريقة غير مشروعة.
وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية، استهدفت المصنع المشار إليه وأسفرت عن ضبط المتحرى عنه، وبتفتيش المصنع عثر على طن و500 كجم، مكسبات طعم غير صالح للاستهلاك الآدمي، وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر | ضبط 87 بطاقة تموينية في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.