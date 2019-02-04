مصر | تحرير 5067 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة

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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 5067 مخالفة مرورية تنوعت في ضبط، 1863 مخالفة انتظار خاطئ، 200 بدون قيادة، 42 بدون تسيير، 505 متنوع، 1645 نـمــوذج 125، 46 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 110 تجاوز السرعه المقررة رادار، 30 حجز توك توك، 48 عدم استخدام حزام الأمان، 4 حملة سرفيس، 68 التصالح الفوري، 27 ملصقات ومتعلقات، 37 زجاج فاميه، 4 جملة سرفيس، 29 الصلاحية الفنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.