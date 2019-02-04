أخبار مصر | حاكم الشارقة يتجول في كلية الزراعة بجامعة القاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حاكم الشارقة يتجول في كلية الزراعة بجامعة القاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور محمد الخشت بصحبة وزير التعليم العالي وحاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي بجولة داخل كلية الزراعة بصحبة عدد من الدكاترة والأساتذة.

ونظمت جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيًا عقب زيارة حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار.

ومن جانبه قال حاكم الشارقة، سلطان القاسمي، على حسن الاستقبال، وبالجامعة المصرية العريقة، التي كان لها الفضل في تخريج العديد من أبناء الإمارات والدول العربية.

ومنحت جامعة القاهرة اليوم درع الشخصية المتميزة عن عام ٢٠١٨ للشيخ سلطان القاسمي.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على التعاون الجاد والمثمر بين مصر ممثلة في جامعتها العريقة، ودولة الإمارات في مجال العلم والبحث العلمي، وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وأشاد "الخشت" بزيارة حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، إلى مصر، وجامعة القاهرة، معتبرًا إياها تأكيد على أواصر العلاقة بين الطرفين، وتشجيعًا على التعاون العلمى بينهما

وقال الدكتور محمد إن زيارة الشيخ القاسمي لجامعة القاهرة محب لمصر ويحمل لها انتما وولاءا من نوعا متميز، وذلك يرجع لحياته في الجيزة ودراسته في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وعاش الحياة المصرية عن كثب

وأضاف الخشت بكلمته خلال زيارة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، الاثنين لجامعة القاهرة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن القاسمي يحب المصريين وتربطه بجامعة القاهرة تواريخ من العلم والعطاء المادي والعلمي والروحي، لافتا أن جامعة القاهرة خرجت حكام ووزراء ورؤساء حول العالم.

وأوضح، أن جامعة القاهرة ستمنح اليوم درع الشخصية المتميزة عن عام ٢٠١٨ للشيخ سلطان القاسمي، لافتا أن القاسمي شخصية فريدة تستحق ذلك الدرع.

وتابع، أنه قد تم بدء العمل في المعهد الجنوبي للأورام، وذلك بدعم من الشيخ القاسمي، وأن كلية الصيدلة والصيدلة بجامعة القاهرة ترتيبها ١٠١ علي العالم، لافتا أن جامعة القاهرة غير مستعدة لتقليل عدد الطلاب الدارسين لديها لأنه حق قومي.