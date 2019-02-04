أخبار مصر | وزيرة الصحة تستجيب لبرلمانية في توفير 20 ماكينة غسيل كلوي لمستشفى قليوب العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تستجيب لبرلمانية في توفير 20 ماكينة غسيل كلوي لمستشفى قليوب العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استجابت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لطلب النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوفير 20 ماكينة غسيل كلوي لصالح مستشفى قليوب العام.

وأشارت وزيرة الصحة - ردًا على طلب "درويش" - إلى أن الموافقة على توفير الماكينات يأتي من منطلق الحرص على راحة المواطنين وتوفير ما يلزم للحصول على خدمة صحية جيدة وسريعة، وثمنت الوزيرة الدور الذي تقوم به النائبة سولاف درويش، وسعيها الدائم من أجل خدمة المواطنين، والعمل كهمزة وصل لتوفير ما يلزم على الوجه الأكمل.

وكانت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد تقدمت بطلب للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتوفير عدد 20 ماكينة غسيل كلوي لمستشفى قليوب العام.

وقالت "درويش"، في طلبها المقدم لوزيرة الصحة، إن مستشفى قليوب العام الوحيد الذي يقدم الخدمة لمرضى الفشل الكلوي بالمدينة، ما يسبب زحامًا شديدًا من قبل المترددين عليه.

ومن المُقرر أن تناقش الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون العربية والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 11 2017، بالإضافة إلى مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب أبرزهم المُقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تطوير الوحدات الصحية بمركز طلخا محافظة الدقهلية ودعمها بالأطباء والممرضات والأجهزة والمستلزمات الطبية، والنائبين سيد أحمد محمد سيد أحمد وعمرو أحمد دوير، بشأن إنشاء مركز لعلاج الإدمان بمستشفى التكامل بأبو عيطة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ.