أخبار مصر | متحدثة "التعليم": يجب على الطالب الحفاظ على التابلت مثل هاتفه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدثة "التعليم": يجب على الطالب الحفاظ على التابلت مثل هاتفه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أمينة خيري، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إن طالب الصف الأول الثانوي عليه الحفاظ علي التابلت مثلما يحافظ علي الموبايل الخاص به، نظرا لأهميته بالنسبة له.

وأضافت في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم توزيع التابلت علي جميع طلاب الصف الأول الثانوي في جميع المدارس ما عدا المدارس الدولية.

وأشارت إلى أن الهدف من التابلت هو تأمين الامتحانات ومنع التسريب، متابعة أن "تأمين امتحانات الثانوية العامة تكلف الدولة مليار ونصف جنيه مصري، والتابلت هدفه توفير هذه التكلفة".

وأكدت أن الهدف من امتحانات يناير الماضي هو تدريب الطلاب علي شكل الأسئلة، لافته أن الامتحان المقبل في مارس سيكون عبر التابلت.

وعن تصحيح الامتحانات عبر التابلت، أوضحت أنه سيكون إلكتروني وأن السؤال الواحد سيتم تصحيحه من خلال أكثر من مدرس وليس شرطا أن يكون من نفس المحافظة وبالتالي نمنع مقولة اضطهاد المدرس للطالب.

وفي سياق آخر، قالت أمينة خيري، المتحدثة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا زيادة في المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية والمصروفات ستكون كما هي مؤكدة ان ولي الامر سوف يدفع فقط رسوم الدفع بفوزي والتي تتراوح من ٢ إلى ٣ جنيهات.

وبدوره قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يسعى إلى أن تكون الخدمات إلكترونية بدلا من ورقية، مؤكدا أنه سيتم توزيع تابلت على مديري المديريات حتى يتم المتابعة معهم إلكترونيا.

وأردف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الموضوع الخاص بدفع مصروفات المدارس الحكومية عن طريق "فوري" هو موضوع تستعد له الوزارة منذ فترة لتوفير الخدمات الالكترونية والتسهيل علي الناس.

ولفت الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التربية والتعليم، إلى أن "فوري" اختياري لسداد المصروفات والتي تتوافر في فروع شركة فوري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن الخدمة لمن يرغب من أولياء الأمور.

تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة "فوري" للخدمات الإلكترونية لتحصيل جميع المصروفات الخاصة بالمدارس الحكومية بداية من العام الدراسي الجديد 2019/2020، وذلك في إطار خطة إنجاح منظومة التحصيل الإلكتروني في الوزارة.

وذلك بديوان عام الوزارة اليوم الاثنين الموافق 4 فبراير 2019 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.