أخبار مصر | رئيس مترو الأنفاق والعضو المنتدب يتفقدان اللمسات النهائية بمحطة المرج الجديده قبل افتتاحها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مترو الأنفاق والعضو المنتدب يتفقدان اللمسات النهائية بمحطة المرج الجديده قبل افتتاحها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتابع "الفضالي" و"صبره" جولتهما داخل المحطة بالمرور على أعمال الأرصفة لمتابعة الانتهاء من كافة التشطيبات الخاصة بمداخل ومخارج المحطة ومكاتب صرف التذاكر واطمئنا على سلامة وتشغيل السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية. ولفت "الفضالي" إلى أن الازدواج سيسهم في القضاء على تكدس الركاب بأرصفة محطات الخط الأول، خاصة محطتي المرج والمرج الجديدة، موضحًا أن طول هذه المسافة 1.3 كم، وسوف يتم تخفيض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 3.5 دقيقة وتخفيف العبء عن الركاب.

وأشار "صبره" إلى أن تكلفة مشروع تطوير محطة المرج الجديدة والازدواج بلغت ٦٠٠ مليون جنيه وأضاف أن محطة المرج الجديدة بعد افتتاحها سيشعر الراكب بحجم التطوير بالكامل وتحسين الخدمة.

وأكدا ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال بمواعيدها المقررة بالمستوى الذى يليق بالمترو وروادة. وأضاف أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إلى أنه لم يقتصر الأمر عند تطوير محطة المرج الجديدة فقط وأنه تم وضع خطة لتطوير محطات الخط الأول بالكامل لتساهم في تحقيق أفضل خدمة لجمهور الركاب.



وتابع "عبد الهادي" أن العمل بالمحطة يجرى على قدم وساق لتقديم محطة نموذجية بها كافه الخدمات لجمهور الركاب وان افتتاح المحطة سيكون خلال أيام.

تفقد المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، محطة المرج الجديدة اليوم؛ لوضع اللمسات النهائية بالمحطة، والتأكد من قيام الشركات المنفذة بتنفيذ الأعمال طبقا للبرنامج الزمنى المحدد، ومتابعة سير العمل والوقوف على ما تم تنفيذه في أعمال تطوير وتجديد وازدواج محطة المرج الجديدة وتحويلها من محطة سطحية إلى محطة علوية انتهائية لتستوعب الكثافة الكبيرة من ركاب المترو.

وناشد جمهور الركاب بالحفاظ على هذا المرفق الحيوي والهام والذى يخدم الملايين يوميا مؤكدًا أن هذا المرفق هو ملك لكل المصريين.



جدير بالذكر أنه تم تحويل المحطة من سطحية الى علوية وانشاء صالة كبيرة علوية وصالة ارضية واعادة زرع اعمدة للشبكة وتركيب شبكة كهربائية هوائية وتركيب اجهزة الاشارات على طول السكة بنفس مواصفات الخط الاول وتركيب اجهزة تحكم وربطها مع اجهزة التحكم المركزى للخط الاول، وتنفيذ غرفة معدلات كهربائية شاملة تركيب اجهزة كهربائية لتقوية الطاقة الكهربائية لاستيعاب القطارات حتى المرج الجديدة.

وتركيب عدد ٨ سلالم متحركة ومصعد كهربائى لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وتتكون المحطة من صالتين للتذاكر الاولى علوية والاخرى سفلية للتيسير على الركاب ومنع التكدس بالمحطة، كما تم تركيب ٣٦ بواية تذاكر جديدة للدخول والخروج وتغطية المحطة بمنظومة كاميرات مراقبة حديثة.