أخبار مصر | رئيس "معلومات الوزراء" يشارك في ندوة بعنوان "الحرية في عصر المعلوماتية" بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "معلومات الوزراء" يشارك في ندوة بعنوان "الحرية في عصر المعلوماتية" بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس في ندوة بعنوان "الحرية في عصر المعلوماتية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وشارك بالندوة أيضًا، الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأدر الجلسة الأستاذ أحمد ناجي قمحة رئيس مجلة السياسة الدولية.

وتناول حديث المهندس رئيس المركز، خلال الندوة، عدة نقاط حول العالم الافتراضي، منها تعريف الفضاء الإلكتروني، ومؤشر الأمن السيراني لعام 2017، مع الإشارة إلى أن التطورات التكنولوجية التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية أدت إلى ظهور عدد هائل من الجرائم السيبرانية مُتعددة الأنماط الأمر الذي يهدد الأمن القومي للدول واستقرار المجتمعات.

وأشار المهندس رئيس المركز، إلى أن الجرائم الإلكترونية في مصر متنوعة، حيث زاد حجم الجرائم الإلكترونية في الفترة من 2012 حتى 2017، إلى190% تقع أغلبها ضمن نطاق جرائم اختراق المواقع وتغيير واجهتها ومحتواها، مؤكدًا أن هناك جهودا حكومية عديدة لتنظيم الفضاء الإلكتروني، حيث إن الدستور المصري يتضمن لأول مرة مواد تهدف إلى توفير التأمينات اللازمة وحماية البيانات الشخصية، والحرية في تداول المعلومات.

كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وجاري حاليًا البدء في مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية بمجلس النواب.

كما تطرق إلى تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على المواطنين، من أهمها إطلاق الشائعات، موضحًا أن المركز خصص قسم للرد على الشائعات، من أجل ضمان استقرار المجتمع، فالشائعات تنتشر في أوقات مُحددة لاسيما في المناسبات المتعلقة بالأعياد، والمدارس، وارتفاع الأسعار، وإلى أخره من شائعات قد تضر بالمجتمع.

واستكمالاً للجهود المصرية، تطرق السيد المهندس رئيس المركز إلى الأمن السيبراني في افريقيا والدور المصري، حيث انضمت مصر عام 2014 إلى اتفاقية الإتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وشاركت في مؤتمر قمة افريقيا للدفاع السيبراني، وصولاً إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة : افريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية على هامش معرض القاهرة الدولي للإتصالات 2018.

كما تفقد المهندس رئيس المركز والقيادات جناحي وزارة الدفاع والداخلية المُشاركين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تم التعرف على الأنشطة المُختلفة والإصدارات المُتميزة، ثم اختتم اللقاء بزيارة د. هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، مدير المعرض حيث تم تهنئه على الناجح الباهر للدورة الخمسين من المعرض.