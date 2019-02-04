أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم عددًا من الفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بالمحافظات أمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم عددًا من الفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بالمحافظات أمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، أمس الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وجشع بعض التجار والتلاحم مع الشارع المصري وقضاياه في كافة محافظات الجمهورية.

وأقامت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة، منافذا متحركة لبيع اللحوم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمنطقة طرة.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة، ندوة تثقفية بنادي المعلمين بشارع البحر الأعظم حول أهمية المشاركة السياسية، وتنظيم زيارة لنحو 150 شابا لمعرض الكتاب بالقاهرة الجديدة.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية، قافلة طبية بجميع التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم بقرية أبو عطوة بمركز الإسماعلية فضلا عن توزيع الملابس الشتوية بالمجان على الأسر الفقيرة بقاعة جمعية تنمية المجتمع المحلي بحي السلام بمدينة الإسماعلية.

وأقامت أمانة الحزب بمحافظة البحيرة، منافذا متحركة لبيع اللحوم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمنطقة أمام مجلس مدينة كفر الدوار.

وأقامت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية، معرضا لبيع الأقمشة بأسعار مخفضة بمنطقة السوق بمدينة الزقازيق فضلا عن تنظيم زيارة لـ200 شاب لزيارة معرض الكتاب بالقاهرة الجديدة من مركز شباب كفر سعد، بالإضافة إلى تنظيم ندوة ثقافية حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية بقاعة فيستفال بمدينة الزقازيق وكذا القيام باعمال تجميل وتزيين مدخل مدينة القنايات بمشاركة الشباب الحزب.

ووزعت أمانة الحزب، بمحافظة الفيوم توزيع 3000 بطانية على الأسر الفقيرة بقرى منشأة البكاري الحواتم الجون بمركز الفيوم، فضلا عن تنظيم دورة تدريبية لبعض شباب الحزب على كيفية أعداد وتأهيل الكوادر الشبابية على خوض العمل السياسي والحزبي بالقاعة الكبرى باستاد الفيوم.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة بني سويف، ملتقى توظيفي لإعلان عن توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة بقاعة الصالة المغطاة باستاد بني سويف مع بعض الشركات المحلية، بحضور وزير القوى العاملة ومحافظ بني سويف وبعض قيادات الحزب.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الوادي الجديد، ندوة توعوية حول كيفية الوقاية من الفيروسات المختلف بالقاعة الكبرى بمركز شباب مدينة الدخلة فضلا عن توزيع كمية من اللحوم بالمجان على الأسر الفقيرة ببعض قرى مركز باريس.

ووزعت أمانة الحزب بمحافظة أسيوط، وجبات غذائية على الأسر الفقيرة بمنطقة الموقف القديم بمدينة ديروط.