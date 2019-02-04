أخبار مصر | "التضامن": غدا آخر يوم لمعرض ديارنا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": غدا آخر يوم لمعرض ديارنا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى، غدا الثلاثاء، آخر فترة لمعرض ديارنا 2019 الذى يقام فى صالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض فى مدينة نصر.

هذا وكانت والى قد أفتتحت المعرض برفقة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، كما زار المعرض خلال هذه الفترة عدد من كبار الشخصيات الدولية منهم السيدة راندا بري حرم رئيس مجلس النواب اللبناني، وحرم سفير لبنان بالقاهرة، وسفير دولة بيرو وحرمه، بالأضافة إلى عدد من الشخصيات المحلية منهم الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والدكتور هشام فرحات وزير النقل.

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الأجتماعي، أن معرض ديارنا 2019 فى دورته الحالية يشهد إقبالا كبيرا من الزوار، وقد بلغ إجمالى مبيعات المعرض منذ افتتاحه فى 21 من يناير الماضى وحتى امس الثانى من فبراير الجارى، نحو 4 مليون جنيه، حيث وجهت والى الدعوة للجمهور المصرى لزيارة المعرض ودعم المنتج والصناعة المصرية بما تحمله من تراث وجودة خامات وتصميمات مبتكرة، مشيرة الى أن أكثر المنتجات التي تلقى إقبالا من الجمهور بالمعرض هي المفروشات بجميع انواعها والاكسسوار والمأكولات مثل المخبوزات والفطير والعسل والكعك.

هذا ويشهد االمعرض الذى يحتفى بمحافظة اسوان كضيف شرف فى دورته الحالية بأعتبارها عاصمة افريقيا فى 2019، تنظيم العديد من الانشطة التى تقام لاول مره منها العروض الفولكلورية و العروض الحية لتصنيع المنتجات اليديوية كالسجاد والفضة والجلود وغيرها اضافة الى منطقة مخصصة للاطفال للتسهيل على الزوار اصطحاب اطفالهم كما يتضمن المعرض منطقة للمأكولات المصرية التى تعبر عن البيئات المصرية المختلفه فضلا كون المعرض لاول مره صديق للبيئة.

وكانت والى قد أعلنت أن عام 2019 هو عام دعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال استراتيجية تسويقية وتدريبية وتمويلية لتحقيق معدلات نمو وانتشار لهذه الحرف والحفاظ عليها.

وكانت أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن المعرض يحظى بإقبال كبير من الزوار وحقق إجمالي مبيعات بلغت نحو ٢٥٨٢٠٩٦ جنيه في أسبوعه الاول، في متابعة لحركة الإقبال على معرض ديارنا ٢٠١٩، بمدينه نصر بالقاهرة.

وأضافت والي أن عدد زوار المعرض بلغ نحو ٥٠٠٠ زائر، مشيرة الى أن أكثر المنتجات التي تلقى إقبالا من الجمهور هي المفروشات بجميع انواعهاوالمأكولات مثل المخبوزات والفطير والعسل والكعك ويذكر ان عدد زائري المعرض الذين شاركو في حملة ١٠٠ مليون صحة التي اطلقها السيد رئيس الجمهورية للكشف عن فيرس سي قد بلغوا ٦٧٤ زائر .

ويعد المعرض الأكبر والأضخم من حيث عدد العارضين ومساحات العرض، ويبلغ عدد العارضين 500 عارض وعارضة على مساحة 5 آلاف متر مربع.

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الأجتماعي، أن معرض ديارنا 2019 فى دورته الحالية يشهد إقبالا كبيرا من الزوار، وقد بلغ إجمالى مبيعات المعرض منذ افتتاحه فى 21 من يناير الماضى وحتى امس الثانى من فبراير الجارى، نحو 4 مليون جنيه، حيث وجهت والى الدعوة للجمهور المصرى لزيارة المعرض ودعم المنتج والصناعة المصرية بما تحمله من تراث وجودة خامات وتصميمات مبتكرة، مشيرة الى أن أكثر المنتجات التي تلقى إقبالا من الجمهور بالمعرض هي المفروشات بجميع انواعها والاكسسوار والمأكولات مثل المخبوزات والفطير والعسل والكعك.