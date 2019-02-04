أخبار مصر | السفارة السعودية تكرم أحمد أبو هشيمة خلال زيارته لجناح المملكة بمعرض الكتاب "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة السعودية تكرم أحمد أبو هشيمة خلال زيارته لجناح المملكة بمعرض الكتاب "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت السفارة السعودية بالقاهرة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، العضو المنتدب لمجموعة حديد المصريين ورئيس مجلس إدارة أسمنت المصريين ومؤسس شركة مقاولات المصريين، في أثناء زيارته لجناح المملكة العربية السعودية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخمسون.

وقام الدكتور خالد بن عبد الله النامي، الملحق الثقافي السعودي، بتسليم أبو هشيمة، درع التكريم باعتباره من الشخصيات الاقتصادية الاجتماعية البارزة بمصر واهتمامه الشديد بالثقافة وتنمية وعي الشباب العربي وتمكينه ودعمه الدائم للشباب.

وقام الملحق الثقافي ومسئولو الجناح بعمل جولة تفقدية لجناح الحرب الإليكترونية وجناح حياكة ثوب الكعبة والذي سيتم إلباسه للكعبة المشرفة في الموسم المقبل ١٤٤٠ وقام أبو هشيمة بالمشاركة في حياكة جزء من كسوة الكعبة المشرفة، بالإضافة لزيارة جناح حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وتفاصيل حملة نشر سيرته النبوية والتعرف علي باقي أجنحة مشاركة المملكة في معرض الكتاب.

وأشاد أبو هشيمة بتميز الجناح السعودي بالكامل وكيفية إستخدام التكنولوجيا في توصيل صورة الإسلام مبسطة للعالم بجميع اللغات وهو أساس رؤية المملكة العربية السعودية وتوجهاتها ومن خلال التقنيات الحديثة تستطيع أن تتجول بالحرم المكى والنبوى وكأنك موجود هناك.

بالإضافة إلى متابعة حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ومعايشة الهجرة النبوية من مكة الى المدينة بكل تفاصيلها وأجواءها.