انت الان تتابع شاب من أصل فلسطيني.. هل يصبح بوكيلي رئيسا للسلفادور؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ناييب بوكيلي المرشح لرئاسة السلفادور

أعلن رئيس بلدية عاصمة السلفادور السابق ناييب بوكيلي، اليوم الإثنين، فوزه في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها السلفادور أمس الأحد، بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدمه على منافسيه بفارق كبير، قائلا: "يمكننا الإعلان بثقة أننا فزنا بمنصب الرئاسة في الجولة الأولى، شكرا لجميع من أدلوا بأصواتهم". وأعلنت المحكمة الانتخابية في السلفادور أن بوكيلي فلسطيني الأصل، الذي ترشح عن حزب "التحالف الكبير من أجل الوحدة" المحافظ، حصل على نحو 54% من الأصوات بعد فرز 45% منها.

وحل منافسه الأساسي رجل الأعمال الثري كارلوس كاييخا العضو في حزب "التحالف الجمهوري الوطني" في المرتبة الثانية بحوالي 32% من الأصوات، فيما حظي هوغو إرنانديز مرشح "جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني" الحاكمة بتأييد نحو 14% من الناخبين.ومن شأن فوز بوكيلى أن ينهى عقودا من سيطرة نظام الحزبين على مقاليد السياسة