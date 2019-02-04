انت الان تتابع مادورو: لا أستبعد اندلاع حرب أهلية في فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه لا يستبعد احتمالية اندلاع حرب أهلية بالبلاده مع تزايد الضغوط عليه للتنحي عن منصبه، محذرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تكرار حرب فيتنام في أمريكا اللاتينية، وأن ترامب سيترك البيت الأبيض ملطخا بالدماء -على حد وصفه- إذا تدخل في الأزمة في فنزويلا. كما طالب مادورو بعدم تدخل أي طرف في شئون بلاده الداخلية، كما أكد أنه جاري الاستعداد للدفاع عن فنزويلا، وذلك حسبما نقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الإثنين.

وتشهد فنزويلا اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد الشهر الماضي، وأعلنت دول عديدة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا، فيما انتقد مادورو التحرك، واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.ورفض