مادورو: لا أستبعد اندلاع حرب أهلية في فنزويلا

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نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه لا يستبعد احتمالية اندلاع حرب أهلية بالبلاده مع تزايد الضغوط عليه للتنحي عن منصبه، محذرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تكرار حرب فيتنام في أمريكا اللاتينية، وأن ترامب سيترك البيت الأبيض ملطخا بالدماء -على حد وصفه- إذا تدخل في الأزمة في فنزويلا. كما طالب مادورو بعدم تدخل أي طرف في شئون بلاده الداخلية، كما أكد أنه جاري الاستعداد للدفاع عن فنزويلا، وذلك حسبما نقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الإثنين.
وتشهد فنزويلا اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد الشهر الماضي، وأعلنت دول عديدة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا، فيما انتقد مادورو التحرك، واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.ورفض
وتشهد فنزويلا اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد الشهر الماضي، وأعلنت دول عديدة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا، فيما انتقد مادورو التحرك، واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
ورفض مادورو مهلة كانت حددتها دول أوروبية من أجل الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا، وإلا فإنها ستعترف بخصمه خوان جوايدو رئيسا بالوكالة، قائلا إنه لن يرضخ في مواجهة ضغوط من يطالبون برحيله ويؤيدون رئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو. (التفاصيل)
وكانت 6 دول أوروبية بينها إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا قد أمهلت مادورو 8 أيام للدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة تحت طائلة الاعتراف بجوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.
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