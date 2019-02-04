شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يحظر التعامل على أرض مصنع المياه الغازية المتنازع عليها قضائيًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، قرارًا بحظر التعامل بكافة الأشكال والصور على كامل مساحة أرض مصنع الشركة المصرية لتعبئة المياه الغازية، المتنازع عليها قضائيًا بين المحافظة وعدد من المواطنين.
وقال اللواء يسري خضر، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، في بيان صحفي الإثنين، إن الأنصاري أحال عددًا من المسؤولين المختصين بحي شرق مدينة سوهاج إلى النيابة الإدارية، لإصدارهم شهادات صلاحية للبناء على جزء من تلك المساحة، وذلك بالمخالفةً للقانون.
وأوضح «خضر» أنه بموجب القرار لا يجوز إجراء أي تصرف على هذه الأرض وحظر أي قرارات تقسيم أو رخص بناء أو شهادات صلاحية عن تلك المساحة إلا بعد الرجوع للمحافظة، لافتا إلى أن الغرض منه الحفاظ على المال العام وحق الدولة في أراضيها.
وأشار السكرتير العام إلى أن المساحة الإجمالية للأرض تبلغ ٥ أفدنة و٢٣ قيراطًا، منها فدانان و١٦ قيراطًا مملوكًا للدولة، وأنه جارٍ حالياً اتخاذ إجراءات الفصل المساحي مع أملاك الأهالي.
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