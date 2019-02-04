شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معهد أزهري في آخر قرية مصرية على الحدود مع السودان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، صباح الإثنين، معهد الشيخ الخراشي الابتدائي الأزهري في قرية «رأس حدربة»، آخر القرى المصرية بالقرب من خط عرض ٢٢ في مدينة حلايب.

وأقيم المعهد على مساحة ٥٢٠ مترًا مربعًا، وذلك بتكلفة تجاوزت ٤ ملايين جنيه.

وقال محافظ البحر الأحمر إن المعهد يتكون من خمسة طوابق، ويضم ٦ فصول، وغرفة أنشطة مدرسية وقاعة حاسب آلي ومكتبة، إضافة إلى المباني الإدارية.

وفيما اصطف عدد من تلاميذ المعهد وأبناء القرية وشيوخ القبائل لاستقبال المحافظ، حضر الافتتاح العميد محمد محسن، رئيس مدينتي شلاتين وحلايب، والشيخ عبدالناصر حسان الديب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية.

افتتاح معهد الشيخ الخراشي الابتدائي بالبحر الأحمر

افتتاح معهد الشيخ الخراشي الابتدائي بالبحر الأحمر

افتتاح معهد الشيخ الخراشي الابتدائي بالبحر الأحمر